HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Suriye'nin koronavirüs haritasına bakın! Esad'ın son alçaklığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

Esad rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı. 

Abone ol

Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad’ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor. 

Esad rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun’u da ekledi.  DHA’nın edindiği bilgilere göre, koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında “İskenderun” olduğu görülüyor. 

Türkiye'yi kıştırtma çabası

Rejimin, İdlib’de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad’ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye’yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rize'de gökyüzünde esrarengiz ışık! Köylüler görünce Kelime-i Şehadet getirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova konuştu
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı
Sorumsuzluğun böylesi! Toplu cenaze namazında 45 kişiye korona bulaştı
Zengin işadamı kira, elektrik su parası almıyor! 1447 kiracı var
Mersin'de 2 dakikalık komşu ziyaretinde koronavirüs kaptı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de kumar oynayan eşlerini ihbar ettiler: 28 bin 350 lira ceza kesildi
Temel Karamollaoğlu Ali Erbaş'a sahip çıktı! Doğru bulmuyoruz
Küba’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Üniversite sınavı öne mi alındı YKS 2020 ne zaman yapılacak yeni haber geldi
Rusya'dan petrol üretimini yüzde 19 azaltma kararı
Adliyeler ne zaman açılacak mahkemeler ne zamana kadar tatil?
Yorumlar 3 yorum