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Korona virüsü yenen 70 yaşındaki kadın: Virüs beni yıkacaktı ben virüsü yıktım

İhlas Haber Ajansı
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde yeni tip korona virüsünü yenen ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlanan 70 yaşındaki Ümmü Gülsüm Bal, “Virüs beni yıkacaktı. Ben virüsü yıktım” dedi.

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Serik ilçesinde yaşayan Ümmü Gülsüm Bal (70), 19 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesine getirilen Bal'ın yapılan tetkikler sonucu yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Bal, 18 günlük tedavisinin ardından sağlığına tekrar kavuştu.
"Virüs beni yıkacaktı, ben virüsü yıktım" diyen yaşlı kadın, “Hepinizden çok memnun kaldım. Sağ olun, hepinizden Allah razı olsun. Doktorlarımız benimle çok iyi ilgilendi. Çocuklarımı çok özledim" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Ümmü Gülsüm Bal, bugün Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek, hastanenin özel aracıyla evine gönderildi.

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