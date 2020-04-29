HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni açıklama! Eşcinsellik açıklaması olay olmuştu

ADV En özel anneler günü hediyeleri

Eşcinsellikle ilgili sözlerinin ardından Ankara Barosu başta olmak üzere bazı kesimlerin saldırısına uğrayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aldığı desteğin ardından yeni bir açıklama yaptı....

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisine verilen desteğe teşekkür ederek, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" dedi. 

Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.

Ali Erbaş'ın Ramazan'ın ilk Cuma günü verdiği hutbedeki eşcinsellikle ilgili sözleri kavga çıkarmış ve Ankara Barosu çok da çirkin bir açıklama ile karşılık vermişti. Baro'nun çirkin açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere toplumun büyük bölümünden sert tepki gelmiş, Ankara Başsavcılığı da Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatmıştı...

İlgili Haberler
Diyanetten yeni 'eşcinsellik ve zina' açıklaması! Ali Erbaş'ın lafı olay olmuştu Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözleri tartışma yarattı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de 2 dakikalık komşu ziyaretinde koronavirüs kaptı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
Türkiye'nin Koronafobi Haritası açıklandı! İşte en çok korkan bölge
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un ile ilgili son bilgi! Eski adamından flaş sözler
Fatih Terim'den tarihi karar! Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar açılacak mı 2020 Bilim Kurulu son kararı
PKK Afrin'de 42 sivili katlettiği kamyonun patlamadan önceki son görüntüsü
E-ticaret sektörü 'korona' öncesi yüzde 39 büyüdü
Rüyada ilişkiye girmek orucu bozar mı rüyada hayız olmak
Çağlar Söyüncü: Futbola başladığımda forvet oynuyordum
YKS 2020 ne zaman YKS sınavı tarihi değişti mi erken mi olacak?
Yorumlar 5 yorum