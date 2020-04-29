Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni açıklama! Eşcinsellik açıklaması olay olmuştu

Eşcinsellikle ilgili sözlerinin ardından Ankara Barosu başta olmak üzere bazı kesimlerin saldırısına uğrayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aldığı desteğin ardından yeni bir açıklama yaptı....

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisine verilen desteğe teşekkür ederek, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" dedi.

Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.

Ali Erbaş'ın Ramazan'ın ilk Cuma günü verdiği hutbedeki eşcinsellikle ilgili sözleri kavga çıkarmış ve Ankara Barosu çok da çirkin bir açıklama ile karşılık vermişti. Baro'nun çirkin açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere toplumun büyük bölümünden sert tepki gelmiş, Ankara Başsavcılığı da Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatmıştı...