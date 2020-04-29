Kuzey Kore lideri Kim Joung-un ile ilgili son bilgi! Eski adamından flaş sözler

Dünya neredeyse koronavirüsü unuttu Kuzey Kure lideri Kim Joung-un'un ölüp ölmediğini tartışıyor. Güney Kore'ye sığınan Kim'in eski adamı Thae Yong-ho'dan yeni bilgiler geldi. Kim'in hayatta olduğunu belirten eski diplomat Yong-ho, ancak yürüyemediğini ve hatta ayakta bile duramadığını öne sürdü.

Abone ol

11 Nisan’dan bu yana ortalarda görünmeyen ve sağlık durumuyla ilgili onlarca iddia ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, corona virüsüyle birlikte uluslararası medyanın en sıcak gündem maddesi. 36 yaşındaki Kim’in ilk olarak öldüğü öne sürülmüş ardından ise fazla kilolarıyla bilinen liderin kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve bitkisel hayata girdiği iddiaları gelmişti.

Tabut görüntüleri, uydu fotoğrafları ve son iddia

Dün sosyal medya üzerinden Kim'in tabuttaki görüntüleri olduğu iddia edilen görüntüler servis edilirken, İngiliz medyası, Kuzey Kore'nin başkentinde cenaze için hazırlık yapıldığını ve yeni binalar dikildiğini yazdı. Kim Joung-un'un durumuyla ilgili son iddia ise Güney Kore’ye sığınan Kuzeyli eski diplomat Thae Yong-ho, Kim’in durumuyla ilgili ABD medyasına konuştu.

Büyükbabasının doğum gününe katılmaması ne demek?



Kim’in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Yong-ho, “Kim Jong-un yalnızca Kuzey Kore’nin lideri değil. O Kim Il-sung’un torunu. Büyükbabasının doğum günü törenlerine katılamaması bir şeyi net olarak gösteriyor. Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yüreyebiliyor” dedi.

En net bilgiyi kız kardeşi verebilir ama...

Yong-ho, Kim’in sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi eşi veya kız kardeşinin verebileceğini, onların şimdiye dek sessiz kalmasının da spekülasyonları artırdığını vurguladı.