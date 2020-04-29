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Fatih Terim'den tarihi karar! Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki yardımcısı Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Lige verilen ‘Koronavirüs arasını’ çalışarak geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden yeni sezon planlarını yapmaya başladı. Bu boş günleri en iyi şekilde değerlendiren İmparator, yardımcılarıyla toplantılar yaparak, yeni sezonda nasıl bir proje ortaya koyacaklarını değerlendiriyor.

Akşam'ın haberine göre; bu toplantılarda çok önemli bir detay ise dikkat çekiyor. Terim’in yeni sezon planlama oturumlarında Hasan Şaş ve Ümit Davala yer almıyor. Bu sezon Terim’in yardımcılığını yapan iki teknik adamın önümüzdeki sezon Aslan’ın teknik ekibinde olmayacakları belirtiliyor.

Hande Sümertaş ayrılmıştı
Hem kendi ekibinde hem de Galatasaray’da tepeden tırnağa bir değişim planlayan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde de uzun süredir yanında bulunan yardımcısı Hande Sümertaş’la yollarını ayırmış, Sümertaş’ın istifa ettiği belirtilmişti.

Şaş ve Davala da yok
Hasan Şaş ve Ümit Davala için de benzer bir sürecin işlediği, sezonun devam etme ihtimaliyle ilgili konunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Terim bu iki genç yardımcısının yerine yeni sezonda başka teknik adamlar alacak. Levent Şahin de kulübede kalmaya devam edecek.

Terim'i zor durumda bırakmışlardı
Tecrübeli teknik adamın Hasan Şaş ve Ümit Davala hakkında neden böyle bir karar verdiği net olarak bilinmiyor. Ancak sezon içinde birkaç kez olumsuz hareketlerle gündeme gelen ve Fatih Terim’i de zor durumda bırakan Hasan Şaş, istifa etmiş ancak hocası bunu geri çevirmişti.

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