HABER /  EKONOMİ
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Bakan Berat Albayrak: Çok daha sert ve net tedbirler alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs fırsatçılarına sert çıkarak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

Abone ol

Gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştirdi. işte Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Stokçulara imkan verilmeyecek

-Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Üreticilerimize pancardan sonra buğday arpa ve mısır için de destek ve 4 milyon hektar alanda üretime  stratejik katkı sağlayacak model de devreye girdi. Bunun yanında üretim tarafındaki planlamamızın ötesindeki stokçulara imkan vermeyeceğimizi ifade ediyoruz.  

Sert ve net tedbirler alacağız

-Özellikle son birkaç aydır, özellikle bu ekip yine devrede. Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız. Çünkü böyle bir dönemde bile yine aynı fırsatçılığı yapanlar gerek stoklama gerek fiyatlar noktasında bu defa bunlara çok sert süreç oluşturacağız. 

-Dijital Tarım Pazarı'nı da en başta ifade ettiğimiz tarladan sofraya kurmak istediğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından önemli görüyoruz. Bu açıdan Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 

DİTAP nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs sonrası Türkiye'deki dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hindistan'da mahsur kalan Seda Yavaş yurda döndü sevinç gözyaşları
Koronayı atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson göreve başladığı gün baba oldu!
Küçük Didem'in babası için ağlayarak yardım istediği video ses getirdi
Bursa'da köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet etti: İnleme sesleri duyuyorum
Adana'da dur ihtarına uymayan Ali Hemdan'ı vuran polisin ifadesi ortaya çıktı
Emrah Gülüşken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yakını mı işin aslı ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Meireles'ten Fenerbahçe itirafı: Zevk almıyordum
Denizli'de 100 yaşında korona virüsü yendi
Ahmet Karakeçi intiharı notu şok etti! Ahmet Karakeçi kimdir?
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Prof. Murat Dilmener yoğun bakımda
BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı MEB sorgulaması
Merhem yada krem sürmek orucu bozar mı-orucu bozan şeyler
Yorumlar 7 yorum