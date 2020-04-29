BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanır mı MEB sorgulaması

BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanacak mı sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde. Üstün yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarda eğitim almasını sağlayacak olan BİLSEM sonuçlarının bugün saat 18.00'e kadar MEB sonuç sayfasında açıklanması bekleniyor. Peki BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanır?

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BİLSEM sınav sonuçları için artık son günler, BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından heran açıklabilir. Üstün yetenekli öğrencilerin sınavlar belirlenerek devlet kurumlarında eğitim görmesinini önünü açan BİLSEM sınav sonuçları normal takvime göre 22 Nisan'da açıklanacaktı. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. BİLSEM sonuçlarının bugün saat 18.00ê kadar açıklanması bekleniyor.

2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanlı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçlarının 22 Nisan’da adayların erişimine açılması bekleniyordu. 29 Nisan itibari ile sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar ilan edildiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK: BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

2020 BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR: Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR: Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

KAZANAN ÖĞRENCİLERE NASIL EĞİTİM VERİLİR: Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde; Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.