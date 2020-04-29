HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Akıllı telefon üreticilerini zor günler bekliyor! Daralma gerçekleşecek

Dünyayı etkisi altına alan salgın akıllı telefon sektörünü de derinden etkiliyor. Yayınlanan son rapora göre bu yılki satışların yüzde 15 oranında düşüş göstermesi bekleniyor.

Abone ol

Dünya genelinde bütün ülkelerde hayatı olumsuz etkileyen korona salgını birçok sektöre zor günler yaşatmaya devam ediyor. Son yayımlanan rapora göre akıllı telefon üreticilerini zor günler bekliyor. 

Mobil pazarda bir daralma meydana gelecek

Salgından nasibini alan şirketler kervanına akıllı telefon üreticileri de katılacak. Zira DigiTimes Research tarafından yapılan son araştırmaya göre salgın mobil pazarda bir daralmaya neden olacak.

Aynı rapora göre salgın öncesi 2020 yılı içerisinde 1.15 milyar akıllı telefon sevkiyatının gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak son verilere göre bu beklenti 970 milyon olarak revize edildi.

Başka bir deyişle mobil cihaz pazarında şimdiden yüzde 15’lik bir daralma öngörülüyor. Söz konusu düşüşün büyük bir kısmının ise üst segment modellerde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Rapora göre bu daralmadan en çok etkilenecek şirketler Apple Samsung ve Huawei olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Yarkadaş'tan akılalmaz korona hesabı! Türkiye söyleceklerime kilitlenecek deyip...
Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni 44 gün sonra bulundu
Okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
İngiliz British Airways korona sonrası 12 bin kişiyi işten çıkarıyor zararı şok etti
İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan Selçuk açıkladı
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
3 günlük sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olacağı saatler
THY uçuşlara ne zaman başlayacak! 28 Mayıs kararı duyuruldu
Kamu çalışanı ve SGK'lıya eczanede maske yok! 'Parayla satılsın' önerisi geldi
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine Joe Hart
Twitter'da 14 yıllık bir özellik sona erdi! Fişini çektiler
PKK'dan Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı çok sayıda ölü ve yaralı var
Yorumlar