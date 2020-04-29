Akıllı telefon üreticilerini zor günler bekliyor! Daralma gerçekleşecek

Dünyayı etkisi altına alan salgın akıllı telefon sektörünü de derinden etkiliyor. Yayınlanan son rapora göre bu yılki satışların yüzde 15 oranında düşüş göstermesi bekleniyor.

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Dünya genelinde bütün ülkelerde hayatı olumsuz etkileyen korona salgını birçok sektöre zor günler yaşatmaya devam ediyor. Son yayımlanan rapora göre akıllı telefon üreticilerini zor günler bekliyor.

Mobil pazarda bir daralma meydana gelecek

Salgından nasibini alan şirketler kervanına akıllı telefon üreticileri de katılacak. Zira DigiTimes Research tarafından yapılan son araştırmaya göre salgın mobil pazarda bir daralmaya neden olacak.

Aynı rapora göre salgın öncesi 2020 yılı içerisinde 1.15 milyar akıllı telefon sevkiyatının gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak son verilere göre bu beklenti 970 milyon olarak revize edildi.

Başka bir deyişle mobil cihaz pazarında şimdiden yüzde 15’lik bir daralma öngörülüyor. Söz konusu düşüşün büyük bir kısmının ise üst segment modellerde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Rapora göre bu daralmadan en çok etkilenecek şirketler Apple Samsung ve Huawei olarak gösteriliyor.