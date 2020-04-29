Kamu çalışanı ve SGK'lıya eczanede maske yok! 'Parayla satılsın' önerisi geldi

Dün itibariyle eczaneler kamu çalışanları ile SGK'lı çalışanlara ücretsiz maske vermemesi kararı alındı. Ücretsiz maske düğümü iyice büyüdü. Bugün ise Türk Eczacılar Birliği'nden "maske sabit ücretle satılsın" önerisi geldi.

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Koronavirüs sürecinde yaşanılan en büyük sıkıntı maske meselesi oldu. Önce fiyatlar aşırı yükseltildi. Bunun üzerine Hükümet, maske satışını yasakladı. PTT kargo eliyle herkesin evine maske dağıtılması kararı alındı. Sistem verimli işlemeyince bu kez haftada 5 maskenin eczanelerden ücretsiz verilmesi kararlaştırıldı. Dün ise eczanelerin kamu kurumlarında çalışanlar ile SGK'lı çalışanlara ücretsiz maske vermeyeceği açıklandı. Ücretsiz maske sorunu düğüme dönerken, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskeyle birlikte, "Sabit ücretle maske sağlanmalı" önerisinde bulundu.

Kamu çalışanları ve SGK'lılara maske yok!

Eczanelerden kod karşılığı 5 adet ücretsiz maske dağıtımı eczacıların iş yükünü artırırken, bulaş tehlikesini de artırmıştı. Bazı insanlara hiç maske mesajı gitmediği ortaya çıktı. Tüm bunların üzerine dün, İstanbul Eczacı Odası maske konusunda yeni bir açıklama yaptı. Bundan sonra kamuda çalışanlar ile SGK'lılara eczanelerde ücretsiz maske verilmeyecek. Buna göre kamu çalışanlarına maskeleri valilik dağıtacak. Özel sektörde çalışanlar ise taleplerini iş yerine iletecek. Valilik başvuruda bulunan iş yerlerine maskeleri gönderecek.

Zorunlu olarak dışarı çıkacaklar ne yapsın?

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, insanların maskeye ulaşamamasının büyük bir sorun olduğunu vurgularken, “Zorunlu nedenlerden dolayı dışarıya çıkması gerekenler ne yapacak? Hastaneye gitmek zorunda kalanların, işe gitmek zorunda kalanların maske alamaması bir sorun” diye sordu. Çolak’a göre maske üretimi üst seviyeye geldiğinde sorunun büyük bir kısmı çözülecek. Çolak sorunu çözecek önerisini ise şöyle özetledi:

'Günde 30-40 kişi bir eczaneden maske alabilsin'

"Biz diyoruz ki maske dağıtımına devam etsin. Belirli bir düzen aralığında ve eczanelerin iş yükünü artırmayacak bir şekilde günde 30-40 kişi bir eczaneden maske alabilsin. Örneğin bir yerde bin tane eczane varsa oradaki insanlara 40 bin SMS gönderilsin. Günde 400 kişi bir eczaneye gidip maske sorarsa bir sıkıntı ortaya çıkar, bulaş riski artar. İhtiyacı olanlara sabit ücretle maske sağlanmalı.”