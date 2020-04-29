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Barış Yarkadaş'tan akılalmaz korona hesabı! Türkiye söyleceklerime kilitlenecek deyip...

Halk TV'de Deniz Zeyrek'in moderatörlüğünde yayınlanan programda pes dedirten anlar yaşandı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş "Şimdi Türkiye söyleceklerime kilitlenecek" diyerek akıllara zarar bir iddiada bulundu. 

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Halk TV'de Deniz Zeyrek'in moderatörlüğünde, İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş'ın sıklıkla konuk olduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında koronavirüs salgınının Türkiye'deki etkileri konuşulurken ilginç anlar yaşandı. Programın bir bölümünde CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş "Şimdi Türkiye söyleceklerime kilitlenecek" dedi ve akılalmaz iddialarda bulundu.

Yarkadaş, konuştuğu uzmanların Türkiye'deki enfekte sayısını bulmak için vaka sayısının 444'le çarpılması gerektiğini söylediğini, buna göre ülkede 40 milyon kişinin Kovid-19 ile enfekte olduğunu ileri sürdü. 

Uzmanı Prof. müdahale edip bunun mümkün olmadığını söyledi

Programın bir diğer konuğu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Serdar Savaş'ın, bunun mümkün olmadığını söyledi. Savaş, "Eğer 40 milyon kişi enfekte ise problem kalmıyor, o zaman her yeri açalım, çünkü Türkiye bağışıklık kazanmış demektir" diye konuştu. 

Yarkadaş bunun üzerine "Konuştuğum doktorlar 40 milyon enfekte kişinin olduğunu, bu sayı 52 milyona ulaştığımızda bu belayı atlatacağız diyorlar" dedi.Programda yaşanan o anlar sosyal medyada paylaşılırken, Barış Yarkadaş büyük tepki topladı.

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