HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

İngiliz British Airways korona sonrası 12 bin kişiyi işten çıkarıyor zararı şok etti

İngiliz havayolları British Airways korona salgının sonrası bünyesinde çalışan 12 bin kişinin işten çıkarılmasını planlanıyor. Dev şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 123 milyon euro faaliyet karı kaydettiği, bu yılın çeyreğinde ise 535 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

Abone ol

British Airways'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den yapılan açıklamada, grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, IAG'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 123 milyon euro faaliyet karı kaydettiği, bu yılın çeyreğinde ise 535 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

Koronavirüs salgınında etkilenen yolcu talebinin, tekrar 2019'daki seviyelere ulaşılabilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.

22 bin 626 çalışan izne çıkarıldı

Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izine çıkarmıştı.

IAG bünyesinde British Airways, Iberia, Aer Lingus, Aer Lingus Regional, Iberia Regional, Iberia Express, BA CityFlyer gibi hava yolu şirketleri bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan Selçuk açıkladı
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor 4 aşamada bitecek
Meral Akşener'den İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika ekonomik güven endeksi açıklandı sert düşüş
FIFA Sağlık Komitesi: Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı
YKS ne zaman 2020 YKS sınav tarihi öne mi alındı?
Neslihan Demir kimdir nereli eşi ve çocukları kimdir?
Fatih Terim'den tarihi karar! Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok
İstanbul iftar saati kaç dakika kaldı 2020 Diyanet İstanbul imsakiye tablosu
Yorumlar 4 yorum