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Son dakika ekonomik güven endeksi açıklandı sert düşüş

Ekonomik güven endeksi verileri son dakika açıklandı. Buna göre, ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü.

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Ekonomik güven endeksi Mart ayında 91,8 iken, Nisan ayında %44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında %5,8 oranında azalarak 54,9 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %36,8 oranında azalarak 62,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %50,1 oranında azalarak 46,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %26,0 oranında azalarak 75,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı.

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