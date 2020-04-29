Neslihan Demir kimdir nereli eşi ve çocukları kimdir?

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler sosyal medyada merak edilen soruları cevapladı. Spor yaşamından aile hayatına kadar birçok soruya yanıt veren 36 yaşındaki sporcunun Aziz Yıldırım itirafı günün konusu oldu. Peki Neslihan Demir Güler Aziz Yıldırım hakkında neler dedi?

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Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler, sosyal medya üzerinden katıldığı programda kendi kariyerinde başından geçen olaylar ve corona günleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Neslihan Demir Güler'in en çok Aziz Yıldırım hakkındaki sözleri dikkat çekti. Peki Neslihan Demir Güler Aziz Yıldırımm hakkında ne dedi?

İLGİNÇ AZİZ YILDIRIM ANISI ‘TENERİFE’Yİ SATIN ALALIM’

Neslihan Demir Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklarken, o dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı anısını anlattı. Demir; 'Rahmetli Hakan Dinçay bana teklifi getirmişti. Ben çoktan Tenerife ile anlaşmıştım. Ama yinede görüşmek istediler. Başkan Aziz Yıldırım ile de görüşme şansımız oldu.

Çok tatlı ve ılımlı bir toplantıydı. Bende Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Ülkemde kalmayı da isterdim. Ama 2-3 gün arayla oraya imza atmıştım. Hatta Aziz Başkan 'Kızım istersen Tenerife'yi alalım, sonra seni oradan alalım' demişti. Bende başkanım siz daha iyi bilirsiniz demiştim. Bir türlü kısmet olmadı Fenerbahçe forması giymeye.' sözlerini ekledi.

Peki Neslihan Demir kimdir: 36 yaşındaki sporcu Eskişehir doğumlu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezunu

2006 yılında evlendiği Orkun Darnel'den, 2013 yılında boşanmıştır. Boşandığı eşinden Zeynep Penelope adında bir kız çocuğu vardır.

17 Haziran 2014'te sinema ve tiyatro oyuncusu Kamil Güler ile evlenmiştir.

Voleybola 1995 yılında Eskişehir DSİ’de başladı. 14 yaşında iken, ilk transferini yaptı ve Yeşilyurt Spor Kulübü’nde oynamaya başladı. Yeşilyurt’da 4 sene forma giydikten sonra 2002'de transfer olduğu Vakıfbank Güneş Sigorta'da oynarken yıldızı parladı. Bu kulüp altında 2 şampiyonluk, 1 Top Teams Cup kazandıktan ve 2006 yılında Cannes’da duzenlenen Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four’unda forma giydi.

2006-2007 sezonunda İspanya’nin Spar Tenerife Marichal takımıyla 4 senelik anlaşma imzaladı.

Spar Tenerife takımıyla yaptığı 4 senelik anlaşma sonrasında, bu kulüp takımıyla çıktığı ilk maçta 34 sayı ile oynamasından sonra, Spar Tenerife takımının taraftarları Neslihan'a; "Demir Yumruk" lakabını takmışlardır. Dünyada Neslihan için kullanılan bazı lakaplar ise şöyledir: " Voleybolun Messi'si, Demir Lady, Çekiç..." Türkiye'de ise Neslihan'a "Türk Voleybolunun Demir Lady'si" denir.

Neslihan Demir, 2008-2010 yılları arasında eski takımı olan Vakıfbank Güneş Sigorta takımında forma giydikten sonra, 2010-11 sezonu için Eczacıbaşı Spor Kulübü ile anlaşmaya vardı ve 7 sezon forma giydi. 2017 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır.

Millî formayı ilk olarak Genç Millî Takım’da giydi. İlerleyen yıllarda başarılı oyunuyla A Millî Takım’ın değişmez ismi oldu. İlk A Millî takım formasını 16 yaşında giydi. Türkiye'nin katıldığı tüm şampiyonalarda, Neslihan smaçları ile millî takıma sayılar kazandırdı. Sağ kolunu neredeyse hiç kullanmadığı halde güçlü hücum oyunuyla Millî Takım’ı pek çok maçta sırtladı.

Millî takımlar düzeyinde Dünya Şampiyonası'nda 2 sene art arda en skorer oyuncu ünvanını kazanan tek oyuncudur. 2006 Dünya Şampiyonası'nda 225, 2010 dünya şampiyonasında 251 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü almıştır.

Başarıları:

Kulüp

2014-15 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2012 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2011 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Eczacıbaşı Vitra

2010 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi İkinciliği

2010 Türkiye Kupası İkinciliği

2005 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

2004 Top Teams Cup Şampiyonluğu

2004 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

Millî Takım

2012 Yaz Olimpiyatlarına Katıldılar

2012 World Grand Prix Finalleri - Bronz Madalya

2009 Akdeniz Oyunları -Gümüş madalya - Pescara, İtalya

2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, Almeria, İspanya

2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkinciliği

Bireysel

2011 Avrupa Voleybol Sampiyonasi - En Skorer Oyuncu

2007 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu

2006 Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four - En skorer oyuncu

2006 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu

2005 Indesit Sampiyonlar Ligi - En skorer oyuncu, En iyi servis atan oyuncu

2012 World Grand Prix Finalleri - En iyi servis atan oyuncu

2011 Avrupa Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu- Türkiye

2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En değerli oyuncu -MVP-

2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En skorer oyuncu

2010 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu

2006 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu

2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi - En İyi Smaçör