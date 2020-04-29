Dünya genelinde koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaştı

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 218 bin 13’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 139 bin 9’a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 959 bin 101'e yükseldi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 822’ye yükselirken; vaka sayısı da 232 bin 128’e çıktı.

Bulgaristan

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 61 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 50 kişi daha artarak 1437’ye yükseldi. Öte yandan ülkede, 243 kişinin iyileştiği açıklandı.

ABD'de son durum

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 59 bin 266’ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 35 bin 765’e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Trump: 5 milyon kişiyi test edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yetkililerin yakında günde beş milyon koronavirüs testi yapabileceğine inandığını söyledi. Dün ülkede bugüne kadar en az 5 milyon 400 bin kişinin test edildiğini belirtmişti. Trump, ülkedeki onaylanmış vaka sayısının, ABD'nin dünyadaki herhangi bir ulustan çok daha fazla insanı test etmesi nedeniyle bir milyonunu aştığına dikkat çekti.

Almanya

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 159 bin 912 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 120 bin 400’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314’e çıktı.

Orta Avrupa’da artış devam ediyor

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 201 bin 505 olurken, 27 bin 359 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 159 bin 912’ye çıkarken; 6 bin 314 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 165 bin 911 kişide virüs tespit edildiği ve 23 bin 660 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 678’e yükselirken, hasta sayısı 161 bin 145 oldu.

İran'da ölü sayısı 5 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 877’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 92 bin 584’e çıktığını açıkladı.