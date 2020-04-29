Nur Yerlitaş kardeşleri kaç tane Benan Yerlitaş kaç yaşında?

Ekranların Nurellası modacı Nur Yerlitaş beyin kanseri nedeniyle öldü ve defnedildi. Ölümünün ardından özel hayatı merak edilen 64 yaşındaki Nur Yerlitaş hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı. Nur Yerlitaş'ın mirasını kız kardeşi Benan Yerlitaş'a bıraktığı iddia ediliyor. Peki Nur Yerlitaş'ın iki kardeşinden biri olan Benan Yerlitaş kimdir, yaşı kaç?

Abone ol

Modacı Nur Yerlitaş yaklaşık 2 senedir beyin kanseri ile verdiği savaşı geçtiğimiz gün kaybetti ve öldü. Az sayıda kişinin katılımı ile defnedilen Nur Yerlitaş'ın özel hayatı da merak konusu oldu. 64 yaşında olan Nur Yerlitaş hiç evlilik yapmadı ve çocuğu olmadı. Anne ve babasını erken yaşta kaybeden Nur Yerlitaş'ın bir kız bir de erkek kardeşi var. Nur Yerlitaş'ın mirasını kız kardeşi Benan Yerlitaş'a bıraktığı iddia ediliyor. Nur Yerlitaş'ın erkek kardeşi ise Bahattin Yerlitaş...

Ölüm sebebi ne? : Ünlülerin modacısıyken bir anda televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalık yeniden nüksetti.

Bacağını kırmış: Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek ayağını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra tedavisine evde devam kararı verilen Nur Yerlitaş, beyin kanseri sebebiyle evinde hayata veda etti.

Nur Yerlitaş'ın kız kardeşi Benan Yerlitaş

Son paylaşımı duygulandırdı: Nur Yerlitaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşmıştı. Yerlitaş, paylaşımının altına, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı.