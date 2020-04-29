Emenike'nin hayali Fenerbahçe'ye hoca olmak

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, ''Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.'' dedi.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve disiplinsiz davranışları nedeniyle 2017 yılında takımdan gönderilen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, corona virüs nedeniyle yaşanan karantina sürecini fırsat bilerek, kişisel sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaptı.

''Göreve kendimi getirirdim''

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı olmak istediğini söyleyen Emenike, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim. Bir şeyler için uğraşıyorum. Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı. Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım."

25 kez fileleri havalandırmıştı

Emenike, Fenerbahçe kariyerinde 93 karşılaşmada forma giymişti. Bu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandıran Nijeryalı, 22 kez de asist katkısında bulunmuştu.