HABER /  FENERBAHÇE
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Emenike'nin hayali Fenerbahçe'ye hoca olmak

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, ''Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.'' dedi.

Abone ol

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve disiplinsiz davranışları nedeniyle 2017 yılında takımdan gönderilen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, corona virüs nedeniyle yaşanan karantina sürecini fırsat bilerek, kişisel sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaptı.

''Göreve kendimi getirirdim''
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı olmak istediğini söyleyen Emenike, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim. Bir şeyler için uğraşıyorum. Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı. Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım."

25 kez fileleri havalandırmıştı
Emenike, Fenerbahçe kariyerinde 93 karşılaşmada forma giymişti. Bu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandıran Nijeryalı, 22 kez de asist katkısında bulunmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiliz British Airways korona sonrası 12 bin kişiyi işten çıkarıyor zararı şok etti
Son dakika ekonomik güven endeksi açıklandı sert düşüş
İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan Selçuk açıkladı
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı
ÖNCEKİ HABERLER
FIFA Sağlık Komitesi: Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı
YKS ne zaman 2020 YKS sınav tarihi öne mi alındı?
Neslihan Demir kimdir nereli eşi ve çocukları kimdir?
Fatih Terim'den tarihi karar! Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan umut verici sözler
Malatya iftar saati bugün akşam ezanı kaçta okunuyor? Malatya 2020 imsakiyesi
Yorumlar 2 yorum