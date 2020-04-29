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Volkswagen koronavirüs darbesi ilk çeyrekteki karı dibi gördü

Alman otomobil devi Volkswagen, ocak-mart döneminde 2019'nun aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 55,1 milyar avro satış geliri elde ederken, grubun özel kalemler hariç karı da yüzde 81,4 azalışla 0,9 milyar avroya düştü.

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Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, geçen yıl ocak-mart döneminde 60 milyar avro olan satış geliri, 2020’nin aynı döneminde yüzde 8,3 azalışla 55,1 milyar avroya indi. Şirketin karı da özel kalemler hariç yüzde 81,4 azalışla 0,9 milyar avro oldu.

Araç satışı yüzde 23 azaldı

VW Grubu, ilk çeyrekte araç teslimatının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 2 milyona gerilediğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı fabrikalarda üretimin askıya alınması ve özellikle Çin ve ABD piyasalarında talebin düşmesine rağmen Volkswagen, bütün yıl için faaliyet karının pozitif olacağını duyurdu. Şirket, bu yıl araç teslimat sayısında ve satış gelirinde düşüş beklendiğini de açıkladı.

'Maliyetleri düşürmek ve likidite sağlamak için çok sayıda önlem aldık'

Volkswagen Finans ve Mali İşler Müdürü Frank Witter, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Küresel Kovid-19 salgını ilk çeyrekte işlerimizi önemli ölçüde etkiledi. Maliyetleri düşürmek ve likidite sağlamak için çok sayıda önlem aldık ve finansal olarak sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyoruz... Volkswagen Grubu, benzeri görülmemiş krizi, odaklanarak ve kararlılıkla yönetmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

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