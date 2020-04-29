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Yeni 10 TL'ler tedavüle veriliyor Merkez Bankası duyurdu

Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.

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TCMB'den yapılan açıklamada, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi. 

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 lira banknotlara kıyasla IV. tertip 10 lira banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, I., II., III. ve IV. tertip banknotların birlikte tedavül edeceği, IV. tertip 100 lira banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı bildirildi.

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