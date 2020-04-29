HABER /  YEREL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, 'immün plazma' bağışında bulunacak

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "immün plazma" bağışında bulunacağını söyledi.

Abone ol

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını, gördüğü tedavinin ardından 17 Nisan'da hastalığı yendiğini anımsattı. 

Diğer hastaların da iyileşmesi için "immün plazma" bağışında bulunmayı istediğini ifade eden Bilgin, bu konuda doktorlarla görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Bilgin, yaklaşık 10 gün sonra bağış yapabileceğini belirterek, "Bağış yapıp inşallah bir hastanın kurtulmasına vesile oluruz. Tabii takdir Allah'ın yine." dedi. 

Bir hastanın iyileşmesine vesile olmaktan mutluluk duyacağını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Hayatımızda yüce Allah'a inanışımız esastı, temeldi, ama şimdi yaşayarak gördük ki hayatta hiçbir şey para etmiyor. Ne makam, ne mevki, ne para, ne pul, ne de sizin yaptığınız hiçbir şey. Siz insansınız acizsiniz ancak ve ancak güçlü olan yüce Allah'tır diyorum. 'La galibe illallah' diyorum. Allah'tan başka galip yoktur. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun, beni sağlığıma kavuşturdu. İnşallah diğer hastalarımız da en yakın sürede sağlıkların kavuşur."

Vali Bilgin, koronavirüsün çok kötü bir hastalık olduğunu vurgulayarak herkesin alınan önlemlere uymasını istedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Yarkadaş'tan akılalmaz korona hesabı! Türkiye söyleceklerime kilitlenecek deyip...
Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni 44 gün sonra bulundu
Okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
İngiliz British Airways korona sonrası 12 bin kişiyi işten çıkarıyor zararı şok etti
İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan Selçuk açıkladı
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni 10 TL'ler tedavüle veriliyor Merkez Bankası duyurdu
Nur Yerlitaş kardeşleri kaç tane Benan Yerlitaş kaç yaşında?
Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
Koronavirüs salgını KKTC'de kontrol altına alındı
Malatya iftar saati bugün akşam ezanı kaçta okunuyor? Malatya 2020 imsakiyesi
Yorumlar