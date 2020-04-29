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Twitter'da 14 yıllık bir özellik sona erdi! Fişini çektiler

Micro blog platformu Twitter milyonlarca hesabı silip SMS bağlantı özelliğini sonlandırma kararı aldı.

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Kullanıcılarının en fazla 280 karekter kullanarak paylaşımda bulunmalarına imana veren sosyal medya platformu Twitter radikal bir adım attı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre Twitter kullanıcıların SMS mesajları yoluyla tweet almalarını sağlayan özelliği kapattı.

Bir dönemin sonu olarak nitelendiriliyor

Aynı habere göre Twitter milyonlarca hesabı da sessiz sedasız sildi. Twitter’ın SMS mesajları ile ilgili attığı adım 14 yıllık sosyal medya platformu için bir dönemin sonu olarak nitelendiriliyor.

Zira şirket ilk kurulduğunda karakter sınırını 140 olarak belirlemiş ve platform 140 karakterlik tweet'ler göndermek ve almak için SMS sistemi etrafında inşa edilmişti.

Söz konusu özellik geçtiğimiz dönemde güvenlik açıkları ile gündeme gelmişti. Kullanıcıların SMS mesajları aracılığıyla tweet atabildiği bu hizmetteki güvenlik açıkları şirketin CEO’sunun hesabının geçici süreyle hack’lenmesine neden olmuştu.

Chuckle Squad isimli bilgisayar korsanları grubu bu özellikteki güvenlik açıklarından yararlanarak Twitter CEO’su Jack Dorsey’in hesabını ele geçirmiş ve buradan ırkçı mesajlar yayınlamıştı.

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