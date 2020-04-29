HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine Joe Hart

Sezon sonunda Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgileniyor.

Abone ol

Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta kısa süre önce adı transfer dedikodularına karışan Joe Hart konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor.

Yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli file bekçisi isteğini göz önüne alsa da yabancı adayları da listeye ekliyor. Buna son olarak Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart eklenmişti. Transfer gelişmesi İngiliz basınında da yankılanmaya başladı.

Flört dönemi yaşanıyor
The Sun gazetesi, "33 yaşındaki Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor" ifadesini kullanırken, tecrübeli eldiven için Türkiye'nin iyi bir alternatif olabileceği yorumu yapıldı.

Hart için Türkiye uygun bir seçenek
Haberde, "Loris Karius'la yaşadığı sıkıntılardan bunalan Türk ekibi, Hart için sınırlarını zorlayabilir" denildi. Ayrıca "Kariyerinin son dönemlerine giren Hart için Türkiye uygun bir seçenek. Artık Avrupa'da kalması zor görünüyor" şeklinde görüş belirtildi.

Beşiktaş için cazip
Oyuncunun bonservisi olmayacağı için transfer Beşiktaş için cazip görünse de Hart'ın isteyeceği yıllık ücret yönetimi zorlayabilir. Öte yandan Wolverhampton'da görev alan John Ruddy'nin de siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen yorumlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşı nedeniyle Hart ismine pek sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

75 kez milli oldu
33 Yaşındaki İngiliz kaleci Joe Hart profesyonel futbol kariyeri boyunca 538 resmi mücadelede boy gösterdi. Bu periyotta 13 sarı kart görürken hiç bir mücadelede kırmızı kart görmedi. Ayrıca 75 kez de İngiltere milli takımının kalesini korudu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Yarkadaş'tan akılalmaz korona hesabı! Türkiye söyleceklerime kilitlenecek deyip...
Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni 44 gün sonra bulundu
Okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
İngiliz British Airways korona sonrası 12 bin kişiyi işten çıkarıyor zararı şok etti
Son dakika ekonomik güven endeksi açıklandı sert düşüş
İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Twitter'da 14 yıllık bir özellik sona erdi! Fişini çektiler
Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, 'immün plazma' bağışında bulunacak
Yeni 10 TL'ler tedavüle veriliyor Merkez Bankası duyurdu
Nur Yerlitaş kardeşleri kaç tane Benan Yerlitaş kaç yaşında?
Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
Yorumlar