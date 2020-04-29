Emrah Gülüşken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yakını mı işin aslı ortaya çıktı

İsveç'te koronavirüse yakalanan kalp hastası Emrah Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesi sonrası ortaya atılan iddialarla ilgili yazar Nedim Şener köşe yazısında paylaştı.

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İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan ancak tedavi edilmeyince Sağlık Bakanlığının özel ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirdiği Emrullah Gülüşken ve ailesi bazı kesimlerin hedefinde.

AK Parti üyesi olduğu, Konya Kulp'lu olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yakını olduğu bile söylendi. Emrah Gülüşken'in lüks bir arabayla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dolaştı. Peki bunlar doğru mu? Dün akşam bir kanala konuk olan kızı Leyla Gülüşken, şu ifadeleri kullandı;

Batman Gercüş'e kayıtlı

"Konya Kulu'yla ya da Sağlık Bakanımızla hiçbir şekilde bir akrabalığımız yok Batman Gercüş'e kayıtlı Kayapınar Köyü'nde yaşıyorduk buraya gelmeden önce. Daha birçok söylentiler var, bunlarla da ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Araba bize ait değil

Babamın arabayla çekilmiş bir fotoğrafı var, şunu belirtmek istiyorum ki o araba bize ait değildir. Babam milyarder değil, şu an milyarder olsa babamın yanında olmuş olurdum, burada çalışmak zorunda kalmış olmazdım.

Hastane fotoğrafı 2014 tarihli

Daha önceden hastanede çekildiği bir fotoğrafı şu anmış gibi gösteriyorlar. Zaten fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman 2014 tarihli bir fotoğraf olduğu görülür.

AK Parti paylaşımları yapmış ama üyesi değil

Babamın AK Parti paylaşımlarından ötürü, daha önce AK Parti Üyesi olduğu söyleniyor. AK Parti üyesi değil babam. Hepimiz özgürüz, hepimiz bir partiyi destekleyebiliriz. Biz insanlara nasıl hangi partiyi desteklediğine dair saygı duyuyorsak aynı şekilde saygı bekliyoruz. "

Öte yandan Hürriyet yazarı Nedim Şener, Gülüşken ailesine ilişkin detaylar aktardı:

PKK öğretmen kuzenlerini şehit etmiş

Tartışma öyle bir noktaya geldi ki aile üyeleri terör örgütü PKK’nın mağduru olduğunu, otobüslerinin yakıldığını, öğretmen olan kuzenlerinin 1998 yılında Gercüş’te şehit edildiğini anlatmak zorunda kaldı. Kardeşi Rıdvan Gülüşken, “Kendisi ve ailemiz bu vatanın öz evlatlarıyız, bu devlet için can verdik, vermeye da hazırız, Ne mutlu Türküm diyene” yazmak zorunda kaldı.

2017'deki Facebook paylaşımı

Leyla da vatansever bir insan olduğunu anlatan bir mesajdan sonra, 2017 yılında Facebook hesabından yazdığı, “Yükseldikçe yükselen ey Türk bayrağı. Bizde ne yiğitler vardır ki canını yere serecek sen olduğun yerden düşme diye. Sevgiyi, aşkı bana sormayın çünkü aşkım bayrağım sevgim de vatanımdır” paylaşımına yer verdi. Ve bir genç kız “Yeter artık linç etmeyin” diye yalvarıyor adeta.