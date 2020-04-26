HABER /  POLİTİKA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerilerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" ifadesini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi edilmediği için Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü.

Görüşme ile ilgili görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Öyle bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi
Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor'dan bomba teklif
Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
Türkiye'de son koronavirüs vakası 15 Mayıs'ta görülecek! Bomba araştırma sonucu
Diyanet'ten akıllı telefonlar için Fetva uygulaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı masada
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yurt dışından getirilen telefonlarda süre uzatıldı
İran'da 800 gram doğan bebek koronayı yendi
ABD'de bir günde bin 978 kişi Covid-19'dan öldü! Sağlık Bakanı görevden alınıyor
Son depremler Akdeniz'de korkutan deprem!
Kuru kayısılı kuru üzüm hoşafı tarifi sindirime yardımcı!
Yorumlar