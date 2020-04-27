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Mardin'de iki fırıncıya meydan dayağı

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan bir grup şehir eşkıyası, Mardin'de dışarı çıkamayanlara ekmek servisi yaptıkları için iki fırıncıyı darp etti.

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MARDİN'de şehir eşkıyaları sokağa çıkma yasağı dinlemedi, iki fırıncıya saldırdı. Kavgada ekmekler yerlere saçılırken kavgaya polis müdahale etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, Nur Mahallesi'deki yolda karşılaştıkları bir grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında fırıncıların ellerindeki ekmeklerin yere düştüğü görüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

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