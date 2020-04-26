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Katar'daki 162 Türk Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Katar'da bulunan 162'i Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait "Karadeniz" uçağı ile Ankara'ya getirildi.

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KATAR'daki Türk vatandaşlarından 162'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, biri bebek 162 Türk vatandaşını Katar'dan getiren THY'nin "Karadeniz" uçağı, saat 21.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

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