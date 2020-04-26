ABD'de bir günde bin 978 kişi Covid-19'dan öldü! Sağlık Bakanı görevden alınıyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

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ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi. Koronavirüs salgını, merkez üssü haline getirdiği ABD'de modern tarihinin en büyük sağlık krizinin yaşanmasına neden oluyor.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 885 artışla 939 bin 249'a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1978 artarak 53 bin 934'e ulaştı. ABD'yi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 vakayla İtalya ve 161 bin 644 vakayla Fransa takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 282 bin 143 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 22 bin 9 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 184 bin 635 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 105 bin 818'e çıktı. Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

ABD’de, Başkan Trump Sağlık Bakanı Alex M. Azar II’yi görevden almanın yollarını arıyor… ABD yönetiminin corona virüsüne karşı yavaş hareket ettiğine ve yönetim içerisinde sorunlar yaşandığına dair haberlerin yayılması üzerine Trump’ın böyle bir karar almaya yaklaştığı belirtildi.

New York Times’a konuşan iki kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, bu gelişmelerin ardından Trump’ın görevden alma işlemini başlatabileceğini söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump’ın yeni kalem müdürü Mark Meadows’un Azar’ın görevden alınmasını desteklediği ve corona virüsü krizi sakinleşince görevden alınacağını söyledi.