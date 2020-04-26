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Sokağa çıkma yasağı varken uyuşturucu kavgası ettiler! İkisi de cezayı yedi

Adana'da bir kişi, sokakta uyuşturucu kullanma yüzünden tartıştığı akrabasını bıçakla elinden ve yüzünden yaraladı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi 2458 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan Cevat A. ile akrabası Hasan A. arasında uyuşturucu kullanma meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında Cevat A. elinden ve yüzünden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve kaçan Hasan A.'yı gözaltına aldı. Yaralı Cevat A. evinin balkonundaki Hasan A.'ya tepki gösterdi.

Cevdet A. daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Polis ise Hasan A.'yı polis merkezine götürdü. Polis ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve sosyal mesafeye uymamaktan para cezası uyguladı.

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