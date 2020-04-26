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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağış toplamasına izin verilmeyen belediyelere üç talimat

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bağış toplamasına izin verilmeyen belediyelere üç talimat verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bağış toplamasına izin verilmeyen belediyelere; koronavirüsün yayılmasını engellemek için gerekli tüm tedbirlerin alınması, İstanbul ve Ankara belediyelerince alınan kararlarda olduğu gibi acil olmayan tüm işlerin ertelenmesi ve ihtiyaçları gidermek için çalışmaların devam ettirilmesi talimatı verdi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında Türkiye'deki önemli tartışmalardan biri belediye yardımlarının engellenmesi oldu.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’li çok sayıda belediyenin yardım kampanyaları durdurulup hesaplarına bloke konulurken, konu yargıya taşındı.Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kapsamda tüm belediyelere 3 talimat verdi.

Birincisi; ihtiyaçları gidermek için çalışmalar devam edecek. İkincisi; hastalığın yayılmasını engellemek için gerekli tüm tedbirler alınacak. Üçüncüsü de İstanbul ve Ankara belediyelerince alınan kararlarda olduğu gibi park, bahçe, yol gibi acil olmayan tüm işler ertelenecek, kenti ekonomik olarak kalkındıracak, halkın temel ihtiyaçlarına cevap verecek projelere ağırlık verilecek.

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