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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yeni karar! 11 Mayıs'a kadar durduruldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladı.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

27 Nisan'a kadar durdurulmuştu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

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