Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap açıkladı! Açıklanan kadar daha koronavirüs vakası olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de kamuoyuyla paylaşılan vakaların sadece PCR testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirterek, mevcut vaka kadar daha Covid-19 hastası olabileceğini söyledi.

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Bilim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Azap, ​Türkiye'de koronavirüs testi negatif çıksa da klinik bulguları Covid-19'a işaret eden hastaların da kayıtlarının tutulduğunu, ancak bunun kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

Covid-19 hastası muamelesi yapıyoruz

Prof. Azap, söz konusu hastalara koronavirüs gibi yaklaşıldığını söyledi. Koronavirüs hastalığının tanısında kullanılan PCR testlerinin çok duyarlı olmadığını hatırlatan Azap, hastanın öyküsündeki ipuçları ve klinik bulguları göz önünde bulundurularak tedaviye başlandığını belirtti.

'Kamuoyuyla paylaşılan vakalar PCR testi pozitif çıkmış kişiler'

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu söyleyen Azap, kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Bazı ülkeler sayı düzeltmesi yaptı

Olası vakaların sonradan da toplam rakama dahil edilebileceğini ifade eden Prof. Azap, bazı ülkelerin bu yöntemle sayı düzeltmesi yaptığını belirtti.

Koronvirüs sayısını 10-20 kat artırmaz

Bu durumun koronavirüs vaka sayısını 10-20 kat artırmayacağını açıklayan Azap, "Sonuçta testin yakalayamadığı grup. Bizim klinik olarak düşünüp tedavi başladığımız grup eklenecek” derken, bunun da toplam sayıyı en fazla bir kat artıracağını söyledi.