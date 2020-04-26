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Rusya ve Almanya’dan getirilen 527 kişi karantinaya alındı

TÜRKİYE'ye Rusya ve Almanya’dan getirilen 527 Türk vatandaşı Adana ve Mersin'de karantinaya alındı.

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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında yurt dışından getirilen Türk vatandaşları karantina altına alınmaya devam ediliyor.

Karantina yurtlarına yerleştiriliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya ile Almanya’dan havayoluyla Adana’ya getirilen 527 kişiden 362’si Adana Valiliği ve Adana AFAD koordinesinde havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK yurduna götürüldü.

Almanya'dan gelen 165 kişiyse yine otobüslerle Mersin’deki KYK yurtlarında 14 gün boyunca misafir edilmek üzere gönderildi.

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