Hablemitoğlu'nun suikasti zanlısı Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kaldırıldı!

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı olarak aranan ve Ukrayna’dan iadesi istenen eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır’ın ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirildi. Türkiye zanlının iadesi için başvuruda bulunmuştu.

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Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı olarak aranan ve Ukrayna’da ev hapsinde tutulan eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır’ın ev hapsi kararı kaldırılırken, Bozkır’ın Kiev’i terk etmemesine hükmedildi. Bozkır'ın siyasi sığınma talebiyle ilgili değerlendirmenin ise sürdüğü öğrenildi. Sığınma talebi konusunda karar verilmediği için Türkiye’nin Bozkır’ın iade edilmesi talebi de askıda kaldı.

Kırmızı Bülten'le aranırken Kiev'de yakalanmıştı

FETÖ hakkında ilk kitabı yazan ve 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.

Sadece gece 23 ile sabah 6 saatleri arasında...

Bu karar daha sonra, gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında evde olmak şeklinde hafifletilmişti. Bu süreçte Ukranya’ya ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkır’ın iadesini bizzat talep etmişti. Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.

Kiev sınırları dışına çıkmama kararı

Buna göre Bozkır hakkındaki tedbir geçen 18 Nisan Cumartesi günü tamamen sona ererken, mahkeme, Bozkır’ın Kiev sınırlarından dışarı çıkmamasına karar verdi. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı öğrenildi.