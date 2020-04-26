Müthiş haber! Koronavirüs sayesinde mi oldu? O delik kapandı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada zehirli gaz salınımı azaldı. Bir de üstüne Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık düşünce Kuzey Kutbu üzerinde bulunan ozon tabakasında gözlenen en geniş deliğin kapandığı açıklandı.

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Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi yaptığı duyuruda, "23 Mart itibariyle yapılan incelemelerde Kuzey Kutbu'nda ozon tabakası üzerinde gözlemlenen en büyük delik kapandı" denildi. Koronavirüs nedeniyle çevreye salınan zehirli gazlerin azılmasının bunda bir etkisi var mı tartışması başladı.

Koronanın bir etkisi bulunmuyor!

Bilim insanları mart ayında söz konusu deliğin formunun farklı bir hal aldığını ve bunun sebebinin de Kuzey Kutbu'nda görülen düşük sıcaklıkların etkili olduğunu düşünüyor. Ozon tabakasındaki deliğin koronavirüs sonrası azalan karbon salınımıyla büyük bir ilişkisi bulunmuyor.

Peki neden kapandı o delik?

Araştırmaya göre, kutuplarda oluşan yüksek basıncın etkisiyle soğuk havanın normalde kutup bölgelerine yoğunlaşması gerekiyor. Ancak 2019 yılında kutup bölgesinde havada oluşan girdap sebebiyle artı 20 dereceye varan iki farklı sıcak hava dalgası meydana geldi ve bu durum da ozon tabakasının hızla kapanmasını sağladı.

Çok tuhaf bir şekilde...

Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi görevlilerinden bilim insanı Antje Inness, "Kuzey yarım kürede çok tuhaf bir şekilde güçlü bir ozon tükenmesi görüldü. Kutup girdapları bu sene oldukça dinamik ve güçlüydü. Bu sebeple sıcaklık düşük seyretti ve stratosfer tabakasındaki bulutların aylarca kalmasını sağladı." diye konuştu.