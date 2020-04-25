Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti, vaka sayısı ise 2 milyon 867 bin 574'e ulaştı.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 400, vaka sayısı ise 2 milyon 867 bin 574'e ulaştı.

En fazla ölüm ABD'de

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya, 22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin 917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Hollanda (4 bin 409), Brezilya (3 bin 704), Türkiye (2 bin 706), Kanada (2 bin 302), İsveç (2 bin 192), İsviçre (1593), Meksika (1221) ve İrlanda (1014)."

819 bin kişi iyileşti

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 819 bin 310 kişi iyileşirken, halen 1 milyon 847 bin 864 kişinin tedavisi sürüyor.