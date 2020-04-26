Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Kötü geçen sezonun ardından gelecek yılın kadro planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe'de hiçte hesapta olmayan bir ayrılık gözüktü.

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Fenerbahçe'ye 2017 yılında İtalya'nın Cagliari takımından transfer olan Mauricio Isla sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin ardından Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Sarı-lacivertli yönetimin 1+1 yıllık teklifini geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun, Güney Amerika'dan köklü bir kulüple söz kestiği, Avrupa'daki kariyerini noktalamak istediği öğrenildi.

Isla'yı en azından bir sezon daha kulüpte tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin futbolcunun menajeriyle görüşmeleri devam ettirdiği ancak Şilili futbolcunun kararlı olduğu belirtildi.