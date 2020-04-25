Arda Turan Galatasaray'a kaptan olarak dönebilir

Galatasaray'da corona virüsü salgınına karşın gelecek sezon planlaması için çalışmalar devam ediyor.

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Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2011’den bu yana sarı-kırmızılı formayı terletip sayısız kupa kaldıran tecrübeli oyuncunun son olarak yaptığı feda hamlesi de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk’u ekibine dahil etmek istiyor. Galatasaray kaptanının yeni sezonda Terim’in kurmaylarından biri olması bekleniyor.

Arda'nın para talebi yok

Saha içerisinde yeni bir kaptan isteyen Fatih Terim’in istediği isim ocak ayında olduğu gibi sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan. Galatasaray’dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

Koronavirüs süreci öncesi eski futbolcu Albert Riera ile de görüşme yapılırken, İspanyolla isimle ilgili yeni dönemde yeni gelişmeler olabileceği gelen bilgiler arasında.



(Ajansspor)