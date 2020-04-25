HABER /  CHP
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin foyası ortaya çıktı

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan kişinin kimliği yine şaşırtmadı.

Fotoğrafları ortaya çıktı
Kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki
Babasını baltayla öldürüp ormana gömdü! Vicdan azabına dayanamadı
Korona ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
AVM'ler ne zaman açılacak? Açıklama geldi
Antalya'da sokağa çıkma yasağını delen iki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
DSÖ açıkladı: Bağışıklık sağladığına dair kanıt yok
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da türbelerin yeniden açılması gündeme geldi
Tokat'ta çok enteresan doğa olayı bakan bir daha baktı
Ormanlar terminatör böceklerle korunuyor
Ankara'da hareketli dakikalar eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Emekli pilot Feyzi Altınbulak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuru kayısılı kuru üzüm hoşafı tarifi sindirime yardımcı!
Yorumlar 18 yorum