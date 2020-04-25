Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı kurgu görüntülerin foyası ortaya çıktı

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan kişinin kimliği yine şaşırtmadı.

Fotoğrafları ortaya çıktı

Kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı bulunuyor.