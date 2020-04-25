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Bakan Mehmet Nuri Ersoy iç turizm sezonu için tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılı turizm sezonu için Mayıs ayı sonuna işaret etti.

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Türkiye turizminin koronavirüs sonrasında hızla toparlanabilmesi için oluşturulan yol haritası kapsamında Hürriyet’ten Gizem Karakış’a önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa Mayıs ayı sonu itibariyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak” dedi.

Bir sertifikasyon kurulu oluşturduklarını ve konaklamanın kurallarını belirlediklerini de ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

“Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”

Dış turizm için tarih 

Otellerin açılmasının ardından da uçuşların başlayacağı öngörülüyor. Önce iç turizm sonra dış turizmin kademeli olarak canlandırılması planlanıyor. Dış turizmde canlanmanın ise Ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor. Eylül’de ise bu hareketliliğin artması hedefleniyor. Sadece Türkiye’ye gelişlere izin veren ülkelerden turist gelebilecek. Uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması, yemek servisine sınırlama, internet üzerinden bilet satışına teşvik gibi planlar yapılıyor.

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