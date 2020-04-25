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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir paylaşımı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından şair Adil Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizelerini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, yazar ve şair Beyazıt'ın, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim." dizelerine yer verdi.

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