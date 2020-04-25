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Hatay'a şehit ateşi düştü! Baba acılı haberi hastanede aldı 

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin'de, teröristler tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin babaevinde yas var.

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Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine, teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı.

Pazar günü defnedilecek 

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise pazar günü Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Baba acılı haberi hastanede aldı 

Şehidin babası Ali İnce'nin cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini de tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde aldığı öğrenildi.

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