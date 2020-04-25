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Bakırköy'de 'çantamda bomba var' diyerek raylara oturdu

İhlas Haber Ajansı

BAKIRKÖY'de "çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturan şahıs, polis ekiplerince gözaltında alındı.

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Bakırköy - Yeni Mahalle tren istasyonları arasında çantasında bomba olduğunu iddia eden bir şahıs, raylara oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çantasıyla tren raylarında dolaşmaya başlayan şahıs ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Özel harekat polisleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahıs polisin uzun uğraşları sonucunda teslim oldu.

Yapılan ilk incelmede çantada herhangi bir bomba izine rastlanmadı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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