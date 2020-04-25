AK Parti'den koronavirüs salgını mücadele kitabı tüm adımlar yer alıyor

AK Parti, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede attığı tüm adımların yer aldığı "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele Hep Beraber Başaracağız" kitabı hazırladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, hazırladıkları "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele Hep Beraber Başaracağız" kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın küresel bir salgınla karşı karşıya kaldığını, salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirten Ünal, "Türkiye aldığı erken tedbirlerle 6 Ocak'tan bugüne kadar dünyada parmakla gösterilen ve takdir edilen bir ülke." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı koronavirüs raporunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubuyla birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdiğini hatırlatan Ünal, "Biz de şu ana kadar bu konuda hükümetimizin koronavirüsle mücadele çerçevesinde aldığı bütün tedbirleri, yürüttüğü bütün mücadeleyi bir kitap haline getirdik ve örneklerle beraber bunu bir mektupla Cumhuriyet Halk Partisi'ne de göndereceğiz, basınla da paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

İçeriğe ilişkin de bilgi veren Ünal, kitapta öncelikle Kovid-19 ile ilgili genel bilgilerin yer aldığını, devamında da virüse karşı dünyada ve Türkiye'de yapılan mücadeleyi anlattıklarını ifade etti.

Sağlık yatırımların önemine vurgu

Ünal, AK Parti iktidarları döneminde yapılan sağlık yatırımlarıyla Türkiye'nin salgına en hazırlıklı yakalanan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Küresel salgının, yaygınlık ve bütün ülkelerin etkilenme biçimi açısından insanoğlunun yaşadığı bilinen tarihteki en büyük krizlerden biri olduğuna işaret eden Ünal, "AK Parti'nin 18 yıllık iktidarına baktığınızda adeta adım adım Türkiye siber altyapısından sağlık altyapısına kadar adeta bugünlere hazırlanmış. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığına baktığınızda, okulların kapanması ile beraber bugün bilişim altyapımızın çok iyi olması hesabıyla hemen uzaktan eğitim sistemine geçilebildi." dedi.

Solunum cihazı üretimi

ASELSAN, Arçelik, Baykar, Biosys firmalarının bir araya gelerek solunum cihazı üretimi gerçekleştirdiğini, teknolojik altyapının buna yeterli olduğunu dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan baktığınızda Türkiye'nin güvenlik açısından aldığı tedbirler, çok hızlı bir şekilde hareket edilerek illerde oluşturulan Pandemi Kurulları ve Hıfzıssıha Kurulları, burada oluşturulan koordinasyon ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber aslında karar mekanizmalarının ne kadar hızlı işlediğini ve ne kadar hızlı karar alındığını gösteriyor. Çünkü salgınla mücadelede kritik olan şey hızdır, hızlı hareket etmek gerekir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük avantajını salgınla mücadele sürecinde görüldü. Türkiye'nin bu konuda yaptığı yani ekonomik istikrar kalkanından tutun da sağlık alanında il il atılan adımlara kadar, bunların tamamını bir kitap haline getirdik."

Dijital ortamda basınla paylaşılacak

Ünal, sosyal mesafeyi korumak adına, hazırladıkları kitabı dijital ortamda basınla paylaşacaklarını bildirdi.

Kitabın hazırlanma sürecine ilişkin de bilgi veren Ünal, "Kitabı tamamen bakanlıklardan resmi verilere dayalı olarak hazırladık. Yani bu bir siyasi kitap değil, bu teknik altyapıya dayalı, bakanlıklarımızın yaptığı hizmetlerin, aldığı tedbirlerin, önlemlerin bakanlıkların bize sunduğu veriye dayalı bir kitap." dedi.

Ünal, sosyal mesafeyi korumak adına, hazırladıkları kitabı dijital ortamda basınla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.