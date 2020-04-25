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Mauricio Isla’dan Boca Juniors'a yeşil ışık

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı.

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Fenerbahçe ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Mauricio Isla’nın devre arasında Boca Juniors’a gideceği iddia edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu bu teklif iddiası ile ilgili ilk kez Şili basınına konuştu.

Haziran ayını işaret etti
Bir transfer teklifi aldığını açıklayan Şili sağ bek, “Riquelme beni aradı. Boca’ya gitmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de kendisine ‘Boca’da kim oynamak istemez. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmeme sadığım. Ocak ayında takım değiştirmeyi sevmiyorum. Haziran’da zaten sözleşmem bitiyor’ dedim” ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 950 bin euro
2017 yılında Cagliari’den F.Bahçe’ye transfer olan tecrübeli oyuncu, bu sezon oynadığı 25 resmi karşılaşmada tam 2 bin dakika sahada kaldı. Şilili yıldız, bu süre içinde 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Isla’nın piyasa değeri 950 bin euro.

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