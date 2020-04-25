Bakan Berat Albayrak 4,4 milyon aileye nakdi yardım yapıldığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde 4,4 milyon ailemize bin TL'lik nakdi destek yardımı yapıldığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Albayrak koronavirüs salgını ile ekonomik alanda mücadele kapsamında 'Yaklaşık 4,4 milyon ailemize bin TL'lik nakdi destek yardımında bulunduk.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.

"4,4 milyon aileye bin liralık destek''

Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.

4,4 milyon aileye bin liralık destek yardımında bulunduk. Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de bin lira yardım yapacağız.



Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı."