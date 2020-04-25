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KOBİ'ler için kampanya başlatıldı Bakan Ruhsar Pekcan e-ticaret sitelerine çağrı yaptı

KOBİ’lerin e-ticaretin imkanlarından faydalanması için "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyası başlatıldı. Bakan Pekcan, e-ticaret sitelerine kampanyaya katılma çağrısı yaptı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ’lerin e-ticaretin imkanlarından en etkin şekilde faydalanmaları için 'E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız' kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Pekcan, "Kovid-19'un KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz" diye konuştu.

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