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Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri

Nürnberg'in 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılan Michael Frey'e corona virüs sonrası transferi hakkında bilgi verdi.

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Fenerbahçe taraftarı tarafından istenmeyen adam ilan edilen İsviçreli futbolcu, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'e kiralandı.

Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek olan Michael Frey, hem transfer durumuyla hem de corona virüsü pandemisiyle ilgili Bild'e röportaj verdi. İşte Michael Frey'in röportajından öne çıkan satır başları...

Bir aydan daha uzun süredir evdesin. Kulübün 2 haftadır küçük gruplar halinde ve belli kısıtlamalarla takım antrenmanları düzenleniyor. Bazı açılardan normale dönmek nasıl hissettiriyor?
- Muhteşem bir his gerçekten. Çime ayak basmak beni çok mutlu etti. Dört duvar arasında ve kendi başına çalışmak, pek antrenman sayılmazdı doğrusu.

Antrenman yaparken takım arkadaşından en az 1.5 metre uzak durmak nasıl bir duygu?
- Tekrar ikili mücadeleler başladığı zaman gerçekten mutlu olacağım. Ancak, koyulan kurallara saygı duyuyoruz. Sorumluluklarımızı bilerek hareket ediyoruz.

Bundesliga'da seyircisiz maçlar planlanıyor. Duygusal bir futbolcu olarak, seyircisiz oynamak seni nasıl etkileyecek?
- Sezonun devamına hazır olmak için fazlaca zamanımız mevcut. Ancak taraftarları, tezahüratları, duyguları çok özledim. Tekrar futbol başladığında ve tribünlerin boş olduğunu görünce içim burkulacak.

Geleceğin ne olacak?
Bild muhabiri Marco Werzinger'den gelen, "Kulübün, 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak seni Fenerbahçe'den alacaktı. Ancak, corona virüsü salgını sonrası tüm kulüpler finansal açıdan zorluk yaşıyor. Bu konuda seninle konuştular mı, geleceğin ne olacak? " şeklinde gelen soruya Frey, "Bu sezonu saymazsak, Fenerbahçe ile 2 sezonluk daha sözleşmem var. Ben her gün çılgınlar gibi çalışıyorum ve futbolun başlayacağı güne hazır olarak girmeyi istiyorum. Şu anda dünyada çok büyük problemler var. Bir futbolcunun geleceğinden çok daha önemli şeyler oluyor. O yüzden henüz bu konuları konuşma fırsatı olmadı." cevabını verdi.

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