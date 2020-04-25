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Mansur Yavaş'ın 'Bir iftar da benden' kampanyasına siber saldırı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın salgın nedeniyle zor durumda kalan aileler için başlattığı 'Bir iftar da benden' kampanyasının internet sitesine siber saldırı yapıldığı belirtildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'www.iftarver.com' adresi üzerinden başlattığı iftar kampanyasının ilk gününde 101 bin 847 iftar menüsü yardımı yapılırken, kampanyanın internet sitesine sanal saldırıların yapıldığı açıklandı.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kötü niyetli birileri sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadır" denildi.

Öte yandan sitede verilen bilgiye göre ramazan ayının ilk gününde toplam 12 bin 378 kişiye iftar menüleri ulaştırıldı.

Mansur Yavaş, 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.’den 15 TL ödenerek ihtiyaç sahipleri için iftar menüsü satın alınabileceğini duyurmuştu. Belediyenin internet sitesi üzerinden satın alınan iftar menülerinin evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtilmişti.

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