Dünya genelinde corona virüs bilançosu boyutlara ulaştı

ÇİNin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 197 bin 343’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 832 bin 521’e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 807 bin 51'e çıktı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 22 bin 524’e yükselirken; vaka sayısı da 219 bin 764’e çıktı.

Orta Avrupa’da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 192 bin 994 olurken, 25 bin 969 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 154 bin 999’a çıkarken; 5 bin 760 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 828 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 245 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 506’ya yükselirken, hasta sayısı 143 bin 464 oldu.

ABD’de vaka sayısı 1 milyona yaklaşıyor

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 925 bin 758 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 217 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 5 milyon 37 bin 473 test yapıldığı bildirildi.

İran'da ölü sayısı 5 bin 574’e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 574’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 88 bin 194’e çıktığını açıkladı.