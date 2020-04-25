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Mariano'dan transfer açıklaması: Şu anlık bekliyoruz

Galatasaray'dan ayırlık ülkesine gitmesi beklenen Mariano, ''Geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

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Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Brezilyalı sağ bek Mariano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

''Geri dönmeyi düşünüyorum''
ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

"Sözleşmem sezon sonu bitiyor"
Transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

''Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir"
Mariano, "Geri dönmeyi düşünüyorum, evet. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızı takım ile çıktığı 32 maçta 5 asist ile oynadı.

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