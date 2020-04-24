Trump'tan olay sözleri için açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için vücuda dezenfektan "enjekte edilmeli" önerisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. ABD'li üreticiler o sözler için uyarı yaparken Trump, sözleri için "kinaye yaptım" açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" önerisini, "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." sözleriyle açıkladı.

Trump, Oval Ofis'te 484 milyar dolarlık ek bütçe için düzenlenen imza töreninde, dün yaptığı ve ülke kamuoyunda tepki çeken, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı. Soruyu soran gazeteciye dönen Trump, söz konusu açıklamasına ilişkin "Ne olacağını görmek için sizin gibi muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." dedi.

Trump, bu konudaki soruların tekrarlanması üzerine "Dezenfektanın ellerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Bunun etkileri laboratuvarda test ediliyor." ifadesini kullandı. Güneş ışınlarının, virüs üzerinde öldürücü bir etkisi bulunduğunu kaydeden Trump, "bu ışınların vücuda bir şekilde enjekte edilmesinin tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği" tezini tekrarladı.

Trump muhabirin, "Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?" sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım." yanıtını verdi. Bunun üzerine soruları soran iki muhabir de dünkü basın toplantısının yapıldığı salonda bulunmadıklarını söyledi.

ABD'li dezenfektan şirketlerinden uyarı

Trump'ın dünkü açıklamasının ABD kamuoyunda ses getirmesinin ardından, ülkenin önemli şirketleri, halkı "dezenfektanı kendilerine enjekte etmemeleri" konusunda uyardı. ABD'nin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

"Sağlık ve hijyen ürünleri konusunda bir dünya lideri olarak, hiçbir koşul altında dezenfektan ürünlerimizin insan vücuduna enjeksiyon, yeme ya da herhangi bir yolla girmemesi gerektiğini açıkça belirtmek istiyoruz. Tüm dezenfektan ve hijyen ürünlerimiz, kullanma talimatında yer aldığı haliyle amacına uygun şekilde kullanılmalıdır."

Amerikan Kimya Konseyince yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir dezenfektan, Kovid-19 gibi hiçbir enfeksiyon tedavisi için vücuda enjekte edilmemelidir. Bu tarz bir eylem, vücutta ciddi zararlara yol açabilir ve ölümcül olabilir." uyarısında bulunuldu.

Trump'ın gündem olan açıklaması

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünün dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaşmıştı.

Trump, toplantıda, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadesini kullanmış ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu.